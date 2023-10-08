الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النخالة بـ 8800 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف اليوم في الأسواق

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الاعلاف اليوم الأحد استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ” أرجنينى “:10900 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 10900 جنيه، بينا سجل سعر طن الذرة ” أوكرانى “: 10000 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “تركى”: 10000 جنيه، بينما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس”: 1700 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية: 1700 جنيه، كما سجل سعر طن كورن فلاك ” ذرة أرجنينى” 11700جنيه.

أسعار الاعلاف اليوم في الأسواق

وبلغ سعر طن بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، كما بلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%: 22000 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا 46% محلى: 23000 جنيه، فيما بلغ سعر طن كسب صويا مستورد:23000 جنيه

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 36900 جنيه أرضه، بينما سجل سعر طن صويا فول فات ”  محلى ”: 36500 جنيه ” أرضه ”، وسجل سعر صويا هاى فات 43%” مستورد ”: 28600 جنيه ” أرضه ”وسجل صويا هاى فات 43% ”محلي ”: 23800 جنيه ” أرضه ”

وبلغ سعر طن كسب عباد +36%:17000 جنيه، كما بلغ جيلوتين ” مستورد ”: 45000 جنيه، فيما بلغ سعر طن ردة بران محلى: 8100 جنيه، وبلغ جيلوتين ” محلى”: 34500 جنيه، كما بلغ سعر طن النخالة الخشنة:8800 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد،وسجل سعر حمل تبن القمح  300 جنيه.

قائمة أسعار الأعلاف اليوم الخميس للماشية والدواجن فى الأسواق


أسعار أعلاف الدواجن
 

وسجل طن أعلاف بادى 18800 جنيه، كما سجل طن العلف نامى 18500 جنيه للطن، فى حين سجل طن العلف ناهى 18300 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادى نامى بـ 18250 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ 16400 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ 16300 جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16%بـ 16000 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14%بـ 15600 جنيه.

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