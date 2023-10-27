"وداعًا جوليا" يتصدر إيرادات السينما فى أول أيام عرضه

تصدر الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" الإيرادات في أول أيام عرضه في دور العرض المصرية، وهو من إخراج محمد كردفاني وإنتاج أمجد أبوالعلاء.

حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 169.528 جنيه متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن الأفلام المعروضة.

جدير بالذكر أن الفيلم حصل على عروض كاملة العدد، ومن المقرر أن يستمر الاحتفاء بالفيلم وبطاقم عمله، حيث سيقام عرض للفيلم يوم السبت 28 أكتوبر في سينما زاوية الساعة 7 مساءً بحضور المخرج محمد كردفاني، والمنتجين أمجد أبوالعلاء ومحمد العمدة والبطلين إيمان يوسف ونزار جمعة، إذ ستجري مناقشة مع الجمهور بعد الفيلم.

وكانت عروضه قد انطلقت في 12 سينما في جميع أنحاء الجمهورية أضيفت إليها بعد ذلك 7 سينمات أخرى ليصبح مجموع دور العرض 19.

فيلم وداعا جوليا



تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك ويشارك في بطولة الفيلم والممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني، وتصوير بيير دي فيليرز ومونتاج هبة عثمان، ومهندسة الصوت رنا عيد وتصميم أزياء محمد المر.