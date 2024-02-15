مسلسلات رمضان 2024.. جويا أحمد تكشف تفاصيل شخصيتها فى "بابا جه" (خاص)

تخوض الفنانة الشابة جويا أحمد السباق الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل "بابا جه"، بطولة الفنان أكرم حسني، وتشاركه الفنانة نسرين أمين البطولة النسائية، والمسلسل اجتماعي كوميدي، ومن المقرر عرضه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجسد الفنانة الشابة جويا أحمد، ضمن أحداث مسلسل "بابا جه"، ابنة الفنان محمود البزاوي، والتي ستكون شخصية كوميدية، ومحوّرية ضمن أحداث العمل الفني الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، وهو مكوّن من 15 حلقة فقط، متابعًة: "خالد مرعي المخرج هو من اختارني للدور، وهذا جعلني أشعر بسعادة كبيرة وذلك لعملي معه، وهو مخرج كبير مقامًا إلا أن صدره رحب ويتسم بروح الشباب الصغيرين، حتى أنه يستمع لوجهة نظري ومناقشتي في الدور، وفهمني أبعاد الشخصية وبيوجهني وباخد رأيه دايمًا".

وعن الفنان محمود البزاوي، تابعت أحمد في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الفنان محمود البزاوي من أجمل الفنانين الذين عملت معهم، بسبب روحه المرحة جدًا وفي راحة وأنا شغالة معاه بيراجع معايا المشاهد وبيهزر معايا طول الوقت وبيقولي كلام إيحابي كتير هو والفنان أكرم حسني، زي إنتي ملتزمة وشاطرة جدًا وهتبقي ممثلة كبيرة وفرحانين إنك بتذاكري الدور وإحنا بنعتمد عليكي".

تفاصيل شخصية جويا أحمد في "بابا جه"

وأضافت: "شخصيتي في المسلسل بنوتة في سن المراهقة بقع في مشكلة وأكرم حسني بيساعدني فيها، يعني المسلسل فيه جانب تربوي إزاي إحنا نتعامل مع أهلنا في فترة المراهقة وإزاي هما يتعاملوا معانا ويفهمونا ويقدروا مشاعرنا ويساعدونا علشان مانقعش في حاجات غلط، المسلسل كوميدي توعوي في إطار جديد والحلقات مكتوبة حلو أوى".

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الفنانة حور وجويا أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر.





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