برئاسة القطاع الدينى.. وزير الأوقاف يشكل لجنة الإعداد لشهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة الإعداد لشهر رمضان برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز.

تشكيل اللجنة

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من:

1. د. أيمن أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة.

2. الشيخ السيد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

3. الشيخ صبري ياسين دويدار - رئيس مجموعة الاتصال السياسي.

4. م. مجدي أبو عيد - مدير عام الشئون الهندسية.

5. الشيخ أحمد عبد المنعم - مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

6. د. محمد نصار - مدير عام المساجد - عضوًا وأمينًا لسر اللجنة.

وأوضح وزير الأوقاف أنه بخصوص طبيعة عمل اللجنة، ستكون لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد لشهر رمضان المبارك من حيث ما يحتاج إلى صيانة عاجلة وحملة نظافة كاملة للمساجد، وتكثيف الدروس الدعوية والمقارئ القرآنية، مع تخصيص ثلاث جوائز لأفضل المديريات إعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، على أن ترفع اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أيام عن إنجازاتها وأعمالها.