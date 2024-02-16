الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

برئاسة القطاع الدينى.. وزير الأوقاف يشكل لجنة الإعداد لشهر رمضان

د. هشام عبد العزيز
د. هشام عبد العزيز

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة الإعداد لشهر رمضان برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز.

txt

شروط وتفاصيل.. "الأوقاف" تعلن عن وظائف جديدة "إمام وخطيب ومدرس"

تشكيل اللجنة

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من: 

1. د. أيمن أبو عمر - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة. 
2. الشيخ السيد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
3. الشيخ صبري ياسين دويدار - رئيس مجموعة الاتصال السياسي. 
4. م. مجدي أبو عيد - مدير عام الشئون الهندسية. 
5. الشيخ أحمد عبد المنعم - مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة. 
6. د. محمد نصار - مدير عام المساجد - عضوًا وأمينًا لسر اللجنة. 

وأوضح وزير الأوقاف أنه  بخصوص طبيعة عمل اللجنة، ستكون لمتابعة كل ما يتصل بالإعداد لشهر رمضان المبارك من حيث ما يحتاج إلى صيانة عاجلة وحملة نظافة كاملة للمساجد، وتكثيف الدروس الدعوية والمقارئ القرآنية، مع تخصيص ثلاث جوائز لأفضل المديريات إعدادًا لاستقبال الشهر الكريم، على أن ترفع اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أيام عن إنجازاتها وأعمالها.

شهر رمضان لجنة الإعداد لشهر رمضان الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

شروط وتفاصيل.. "الأوقاف" تعلن عن وظائف جديدة "إمام وخطيب ومدرس"

موضوع خطبة الجمعة اليوم "حق الطفل والنشء ورعايته"

1444 مسجدًا تصدح بذكر الله انطلاق البرنامج الدعوي مجالس العلم والذكر بالمساجد الكبرى

أمين الفتوى: إفشاء أسرار الزوجين من أفعال أشر الناس (فيديو)

الاتحاد الإفريقي يمنع وفدًا صهيونيًا من دخول مقره.. ومرصد الأزهر: يدركون تأثير القارة

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة: "حق الطفل والنشء ورعايته"

قاضى قضاة فلسطين: مصر اكتشفت مخطط التهجير منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة

هانى تمام: الأكل والشرب بعد تكبيرة الإحرام "يبطل الصلاة" (فيديو)

الأكثر قراءة

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

وفاة السياسى الروسى المعارض أليكسى نافالنى فى السجن

عاجل.. مقتل 3 إسرائيليين فى إطلاق نار على موقف للحافلات بعسقلان

بن غفير: عملية "كريات ملاخى" تثبت ضرورة توزيع السلاح على السكان

النهارده كام شعبان في ورقة نتيجة اليوم الخميس 15-2-2024

"دماء على الأسفلت".. حوادث الطرق مسلسل لا ينتهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى