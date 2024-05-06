الأربعاء المقبل.. بدء فعاليات المؤتمر الدولى الـ29 لكلية الإعلام حول "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر"

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي 8 و9 مايو بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

يشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، حيث يشمل المؤتمر 8 جلسات بحثية و5 حلقات نقاشية، يتم النقاش فيها حول 35 بحثًا ودراسة علمية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر العلمي الدولي الـ29 لكلية الإعلام يناقش عددا من الموضوعات حول موضوعات عدة تتناول الإعلام وقضايا التغيرات البيئية والمناخية، كما سيدور النقاش حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء خطط التنمية المستدامة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المؤتمر يستشرف آفاق المستقبل الإعلامي وتحدياته؛ ويقدم رؤية علمية وعملية لمواجهة التحديات محليا وعالميا وفق استراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030، انطلاقا من تركيز المؤتمرات العلمية بالجامعة على مواكبة الأحداث على مستوى العالم لتقديم رؤية متميزة وحديثة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن محاور المؤتمر الأربعة تتضمن: الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والإعلام والتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ودور الإعلام في تشكيل الوعي البيئي والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية، فضلًا عن القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي.

من جانبها، قالت الدكتورة ثريا البدوي عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، إن الكلية اتخذت وبدعم كامل من إدارة الجامعة واستكملت استعداداتها لعقد المؤتمر للنقاش حول آخر التحديات المعاصرة، إيمانًا من الجامعة والكلية بخطورة العمل الإعلامي وما يفرضه من تحديات تحتاج مواجهتها إلى رؤى أهل الاختصاص أكاديميًا ومهنيًا، وهو ما تقدمه فعاليات هذا المؤتمر.

كما أوضحت الدكتورة وسام نصر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، أن المؤتمر يسبقه عقد 5 ورش تدريبية في موضوعات: السرد القصصي، والتحقيقات الصحفية، وصحافة البيانات، والتسويق بالفيديو، وصحافة الحلول، وذلك بالتطبيق على قضايا البيئة وتغير المناخ، مشيرة إلى أن المؤتمر يشارك فيه 50 أكاديميًا وخبيرًا وممارسًا من 11 دولة، هي: مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، ونيجيريا، والهند، وبنجلاديش، وجنوب إفريقيا، والفلبين، وسلوفينيا، والجزائر.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر في الساعة الـ١٠ صباحًا يوم الأربعاء، بكلمة د. وسام نصر أمين عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم د. ثريا البدوي رئيس المؤتمر وعميدة الكلية، ود. أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي ببنك ناصر الاجتماعي، وأ.د. محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأ.د. حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الموارد المائية والري الأسبق، ود. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأ.د أندريا ميدرادو نائب رئيس IAMCRالبحثية الدولية ومحاضر أول بكلية وستمنستر للإعلام والاتصالات، وأ.د سامي طايع أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيس تحالف التربية الإعلامية والمعلوماتية التابع لليونسكو.

كما تشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور ممثلي أجهزة الدولة في مجال التنمية البيئية والمناخية والتكنولوجيا الخضراء، منهم د. سماح صالح رئيس إدارة التنمية المستدامة ورئيس وحدة تمكين المرأة بوزارة البيئة، ود. نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وم. محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، والسفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وم. خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي.

ويناقش المحور الأول من محاور المؤتمر "الإعلام وتأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر"، عددا من البحوث، أهمها: فاعلية حملات التسويق الأخضر الرقمي، تعليقات المستخدمين على فيديوهات قمة المناخ Cop 28، استراتيجيات التسويق الأخضر عبر المنصات الرقمية، وعي الجمهور المصري وسلوكه تجاه التكيف مع التغيرات المناخية.

ويركز المحور الثاني على موضوعات متعددة، منها: التغطية الإخبارية بمنهج صحافة الحلول لدعم جهود مواجهة التغير المناخي، تغطية صحافة الفيديو لقضايا التغيرات المناخية، استراتيجية الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

ويعالج المحور الثالث من محاور المؤتمر موضوع "الإعلام ودوره فى تشكيل الوعي البيئي، والتوعية بمخاطر التغيرات البيئية"، ومن أهم موضوعاته البحثية: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الاستدامة البيئية، توظيف الإعلام البيئي الرقمي في دعم تنمية السياحة البيئية، استراتيجيات تعزيز السمعة الاقتصادية الخضراء لمصر، فاعلية السرد القصصى فى تعزيز المعرفة بالاستدامة البيئية.

أما المحور الرابع، فيتناول إشكاليات "القائمين بالاتصال في مجال الإعلام البيئي"، وذلك من خلال عدة إشكاليات، منها: الخطاب الإعلامي للمتحدث الرسمي وانعكاساته على تشكيل وعي الجمهور، دور مؤثري الاستدامة في التوعية بالاستدامة البيئية، أطر معالجة قضايا البيئة، العوامل المؤثرة على أداء القائمين بالاتصال في مجال الاعلام البيئي.