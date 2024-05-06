الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

الثانويه العامه
الثانويه العامه

يبحث طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء الأمور عبر محرك البحث جوجل عن موعد بدء الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وأعلنت وزارة التربية التعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، وتنتهي يوم الاربعاء الموافق 17 يوليو 2024، بالمواد الأساسية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وجاء  جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024 كالتالي:-

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024.. وتوزيع الدرجات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024.. وتوزيع الدرجات

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رئيس جامعة حلوان: اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام 2023 /2024


جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 
يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 
يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية:
يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.
يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.
يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.
يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
مادة الفيزياء 60 درجة.
مادة الكمياء 60 درجة.
مادة الأحياء 60 درجة.
مادة التاريخ 60 درجة.
مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.
مادة الديناميكا 30 درجة.
مادة الاستاتيكا 30 درجة.
مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.
مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.
مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024

كما  أعلنت وزارة التربية والتعليم  عن الأوراق والرسوم المطلوبة للتقديم في امتحانات الثانوية العامة 2024، وجاءت كالتالي:
١- تقديم الاستمارة الالكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكافة مشتملاتها.
٢- تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر.
٣- تقديم عدد (١) من صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.
٤- تقديم عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 64 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار.
٥- تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافي للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.
٦- يجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.
٧- تعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها.
٨- كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيها نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب.
٩- وتعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

طلاب الثانوية العامة2024 موعد بدء الامتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة الاستمارة الالكترونية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2024

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