الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024.. وتوزيع الدرجات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور بتلك الكلمات البحثية، وذلك عقب إعلان وزارة التربية التعليم، عن الجدول المنظم لامتحانات طلاب الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، بالمواد غير المضافة للمجموع، و22 يونيو للمواد الأساسية، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 

يأتي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 كما يلي:-

في يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، وفي يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وفى يوم 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى.

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جدول الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء، و يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، وفي يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا ، وفى يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية 

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، وفى يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة، مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة، مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة، مادة الفيزياء 60 درجة، مادة الكمياء 60 درجة، مادة الأحياء 60 درجة، مادة التاريخ 60 درجة، مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة، مادة الديناميكا 30 درجة، مادة الاستاتيكا 30 درجة، مادة التفاضل والتكامل 30 درجة، مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة، مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة

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تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للثلاث شعب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 2024 وزارة التربية التعليم المواد غير المضافة للمجموع امتحان مادة اللغة العربية اللغة الاجنبية الاولى امتحان مادة الفيزياء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية

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