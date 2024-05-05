الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اليونسكو تُعلن عن فتح باب التقدم للحصول على تمويل من قبل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي

منظمة اليونسكو
منظمة اليونسكو

علنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو، عن فتح باب التقدم للحصول على تمويل للمشاريع والذي يصل لمئة ألف دولار من قبل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي (IFCD)، على أن يتم تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة تتراوح بين 12 حتى 24 شهرًا، حيث سيتم اختيارها على أساس قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ودائمة نحو تنمية القطاعات الإبداعية في البلدان النامية الأطراف في اتفاقية اليونسكو لعام 2005 والمعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.

وأوضحت منظمة اليونسكو أنه يجب أن تُساهم مُقترحات المشاريع في تنفيذ، ووضع السياسات والتدابير التي لها تأثير هيكلي مُباشر على إنشاء وإنتاج وتوزيع، وكذا الوصول إلى مجموعة مُتنوعة من السلع والخدمات الثقافية؛ فضلًا عن تعزيز قدرات المؤسسات العامة ومنظمات المُجتمع المدني لدعم الصناعات والأسواق الثقافية المحلية والإقليمية القابلة للحياة.

وأكدت منظمة اليونسكو على التزامها بتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية في البلدان النامية، باعتبارها ركائز أساسية لحماية وتعزيز التنوع الثقافي، وتشجيع الإبداع والابتكار، وبناء عالم أكثر استدامة.

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وأضافت اليونسكو أنه يجب التقدم للحصول على هذا التمويل في موعد غايته 14 يونيو 2024.

وللمزيد من المعلومات وكيفية التقدم للحصول على هذا التمويل يُرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://www.unesco.org/creativity/en/ifcd/apply

جدير بالذكر أن (IFCD) يُعد أداة رئيسية للتعاون الدولي والمُساعدة في اتفاقية اليونسكو لعام 2005 والمعنية بحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، كما أنه منذ عام 2010، استثمر IFCD أكثر من 11.5 مليون دولار من خلال 152 مشروعًا في 71 دولة، وقد ساهمت هذه المُبادرات المُتنوعة في تطوير وتنفيذ السياسات الثقافية، وتعزيز التدريب المهني وريادة الأعمال الثقافية، ودعم الوصول إلى أسواق جديدة.

لليونسكو منظمة اليونسكو الصندوق الدولي الخدمات الثقافية المؤسسات العامة الصناعات الثقافية

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