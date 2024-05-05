الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة الدلتا التكنولوجية تستعد لانطلاق الاختبارات العملية والنظرية لنهاية الفصل الدراسى الثانى 2023/2024

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

تستعد جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك لانطلاق الإختبارات العملية والنظرية لنهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣. 
وفى إطار حرص الجامعة على تعزيز الجانب التطبيقى والابتكارى للطلاب فيتم اختبارهم عمليًا داخل معامل وورش الكلية، إضافة إلى مناقشتهم فى المشروعات التطبيقية المعملية المكلفين بتنفيذها خلال الدراسة، حيث وجه الدكتور عربى كشك، رئيس الجامعة، إدارة الكلية بمراجعة جاهزية المعامل، وإعداد الجداول الخاصة بالمجموعات الطلابية، وإعلانها قبل أداء الاختبارات العملية بوقت كاف، والانتهاء من إدخال المكونات الخاصة بالتجارب العملية للطلاب.

كما وجه رئيس الجامعة، بوضع خطة لتجهيز اللجان، والقاعات الامتحانية بحيث تكون مناسبة للتوزيع الأمثل للطلاب، كشوفات الطلاب وأن تكون الورقة الامتحانية مطابقة لتوصيف المقرر بما يتوافق مع قواعد جودة التعليم.

كما شدّد على الانتهاء من تجهيز أوراق الإجابة للنماذج المختلفة المطلوبة لكل مادة، والتأكد من جاهزية الكنترولات بالمستلزمات الخاصة بها، وجاهزية أجهزة التصحيح الإلكترونى المستخدمة لتصحيح الاختبارات الإلكترونية.

ومن جانبه، أكد الدكتور كشك حرص إدارة الجامعة على متابعة أعمال الاختبارات بصورة مستمرة، وتوفير كل الخدمات اللوجيستية للطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم لأداء الاختبارات، متمنيًا لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح.

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الصباغ: الجامعات التكنولوجية تضم كل البرامج التعليمية الحديثة التى تحتاجها سوق العمل

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خبير تربوى: الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية لربط التعليم بسوق العمل

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الجامعات التكنولوجية بعقد شراكات مع الشركات والمصانع لتوفير تدريبات عملية للطلاب؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع.

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