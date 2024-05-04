السبت 04 مايو 2024
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مصر

الصباغ: الجامعات التكنولوجية تضم كل البرامج التعليمية الحديثة التى تحتاجها سوق العمل

مستشار وزير التعليم
مستشار وزير التعليم العالي

قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إن الجامعات التكنولوجية الجديدة تضم كل البرامج التعليمية الحديثة التي تحتاجها سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدت أن هناك 10 جامعات تكنولوجية بمختلف التخصصات شغالة بالفعل علي أرض حكومية، وهي (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية- جامعة طيبة التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة مصر التكنولوجية الدولية)، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

واضاف الصباغ في تصريحات خاصة للدستور، أن هذه الجامعات تضم مجموعة مختلفة من التخصصات  الدراسية كالسياحة والفنادق والتخصصات الطبية كالأعمال الدوائية ومجالات التصنيع الدوائى ومساعد تمريض وصناعة الأطراف الصناعية وتكنوولجيا العلوم الصحية والزخرقة والبرمجه والكمبيوتر ومجالات صناعات التغذية والصناعة والتبريد والتكيف، ولكن بتعليم عملي وليس مجرد حشو نظري فقط، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي.

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خبير تربوى: الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية لربط التعليم بسوق العمل

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وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية تعتمد على البرامج الدراسية الحديثة لتلبية مُتطلبات سوق العمل

وتابع مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، أنه إنشاء هذه التخصصات يقوم علي دراسة، حيث يتم عمل دراسة وبحث عن التخصصات التي يحتاجها المصانع والشركات وتحتاج الي عمال وموظفين من الخارج ويتم البدء في تجهيز برامج خاصة بها مما يساعد علي عمل الطلاب فور تخرجهم لاحتياج سوق العمل لهم، مضيفًا أننا نعمل علي دراسة التخصصات التي تحتاجها الدول الأوروبية وعمل برامج مخصصة لهذا.

وأشار الصباغ إلي خلال الأيام الماضية تم عمل من ٢٥ لـ٣٠ منحة إلي دولة الصين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتدريب على التصنيع الرقمي والطباعة الثلاثية وحوكمة التعليم الفني لتلائم الاحتياجات العامة داخل البلاد وخارجها، مضيفًا إلي أهم التخصصات التي تحتاجها سوق العمل الحالي وهي هندسة الشبكات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، التسويق الرقمي والبرمجه ونظم المعلومات وتكنولوجيا الفضاء.

جامعات تكنولوجية بمختلف التخصصات البرامج التعليمية الحديثة مستشار وزير التعليم العالي التخصصات الدراسية الجديدة

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