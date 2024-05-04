السبت 04 مايو 2024
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خبير تربوى: الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية لربط التعليم بسوق العمل

الدكتور حسن شحاتة
الدكتور حسن شحاتة

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن مصر شهدت نقلة نوعية في التعليم الجامعي خلال الفترة الحالية، من خلال وجود الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج متطورة وبرامج أخرى حديثة تساعد على ربط التعليم بسوق العمل.

الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية

وشدد شحاتة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، على أن الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية تقدم برامج وتربط التعليم بسوق العمل، وتدرب الطلاب من الجانب الأكاديمي في هذه الجامعات والجانب التطبيقي في المؤسسات الإنتاجية التي يرأسها رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن التعليم التكنولوجي نقلة متميزة، وأصبح مطلبا مجتمعيا ويحقق ارتباطا بين التعليم وسوق العمل.

وأوضح الخبير التربوي أن الجامعات التكنولوجية تقدم خريجين مؤهلين بمهارات تكنولوجية تساعدهم على العمل بسوق العمل، وهذا بسبب ارتباط التدريب بالتعليم بشكل كبير.

خبير تربوي سوق العمل الجامعات التكنولوجية نقلة نوعية التعليم الجامعى

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