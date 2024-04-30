وزير التجارة: مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من فرص التعاون التجارى والاستثمارى

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا تستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين، وهو توجه حميد يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.

وأضاف "سمير"، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المشترك بحضور رئيس مجلس الوزراء، والذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري.

وتابع: "أدعو رجال الصناعة والتجارة في البلدين لاغتنام الفرصة التي تمت إتاحتها من خلال هذا المنتدى، لتشكيل حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مصر وبيلاروسيا".