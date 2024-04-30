الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير التجارة: مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من فرص التعاون التجارى والاستثمارى

أحمد سمير وزير التجارة
أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا تستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحة والمتميزة بين البلدين، وهو توجه حميد يلقى كل الدعم والمساندة من القيادة السياسية في البلدين.

وأضاف "سمير"، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المشترك بحضور رئيس مجلس الوزراء، والذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري.

وتابع: "أدعو رجال الصناعة والتجارة في البلدين لاغتنام الفرصة التي تمت إتاحتها من خلال هذا المنتدى، لتشكيل حقبة جديدة من التعاون والتكامل بين مصر وبيلاروسيا".

وزير التجارة فرص تنمية التعاون بيلاروسيا مصر الصناعة منتدى الأعمال المشترك

مواد متعلقة

مراسل "إكسترا نيوز": وصول 22 مصابًا فلسطينيًا و40 من ذويهم إلى معبر رفح

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نظيره البيلاروسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات

مدبولى: الاتفاق على زيادة التبادل السياحى والعلاقات الاستثمارية مع بيلاروسيا

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الحكومة الإسرائيلية تتجنب الحديث عن وقف إطلاق نار دائم

كيف نحمي أبناءنا من آثار منصات التواصل الاجتماعي؟

مدبولي: هناك تطورا كبيرا في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا

استشاري صحة نفسية يوضح كيفية تفادى مخاطر إدمان الأطفال لـ "السوشيال ميديا"

الأكثر قراءة

مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة