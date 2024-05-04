خبير اقتصادى: الشراكة مع القطاع الخاص تعزز الاستثمار وتوفر فرص العمل

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص، لذا تتيح فرصًا استثمارية تُحفز السوق وتوفر آلاف الوظائف.

فرص استثمارية وإطلاق المشروعات

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تتوجه نحو اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وإطلاق المشروعات في مختلف المحافظات، وفعَّلت ذلك بصورة كبيرة على مدار الأعوام الخمس الماضية لتقيم أكثر من 26 مشروعًا في مختلف المحافظات بتكاليف استثمارية تخطت 60 مليار جنيه.

وأكد الخبير الاقتصادي أن مصر لديها مشروع متكامل للنهوض بالمناطق اللوجستية، بما تتضمنه من استثمارات مختلفة، سواء من خلال الموانئ البحرية أو الجافة أو حتى المطارات، وكذلك المناطق اللوجستية بالمحافظات التي تعمل على تعزيز التجارة الداخلية والقطاع اللوجستي وتنميته لتوفير 15% من إجمالي تكاليف البضائع والسلع.