زيادة مخصصات والحد الأدنى.. أبرز توجيهات الرئيس السيسى لدعم العمال

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولا سيما الصناعة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز توجيهات الرئيس السيسى لدعم العمال

_الانتهاء من قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى.

_زيادة الحد الأدنى لمبلغ صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

_زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه.

_زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.

_زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

_إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقًا لمعايير عالمية.

استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوى الهمم والنساء فى الوظائف.