السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زيادة مخصصات والحد الأدنى.. أبرز توجيهات الرئيس السيسى لدعم العمال

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولا سيما الصناعة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أبرز توجيهات الرئيس السيسى لدعم العمال

_الانتهاء من قانون العمل فى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى.

_زيادة الحد الأدنى لمبلغ صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

_زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه.

_زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.

_زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.

_إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقًا لمعايير عالمية.

استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوى الهمم والنساء فى الوظائف.

 

زيادة مخصصات دعم العمال الرئيس السيسي توجيهات الحد الأدنى عيد العمال

مواد متعلقة

وزير التجارة: مصر وبيلاروسيا لديهما العديد من فرص التعاون التجارى والاستثمارى

حياة كريمة تشارك فى الملتقى التوظيفى الإقليمى لقطاع جنوب الصعيد بالأقصر

مراسل "إكسترا نيوز": وصول 22 مصابًا فلسطينيًا و40 من ذويهم إلى معبر رفح

تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع نظيره البيلاروسي بالعاصمة الإدارية الجديدة

استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات

مدبولى: الاتفاق على زيادة التبادل السياحى والعلاقات الاستثمارية مع بيلاروسيا

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الحكومة الإسرائيلية تتجنب الحديث عن وقف إطلاق نار دائم

كيف نحمي أبناءنا من آثار منصات التواصل الاجتماعي؟

الأكثر قراءة

وزير المالية يزف بشرى بشأن قدرة الاقتصاد المصرى على تلبية الاحتياجات المستقبلية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الأيام الثلاثة المقبلة

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

صور فاضحة ووصلة تعذيب لـ"سيدة الدقهلية" على يد زوجها.. والسر فى "العتاب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

صور

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

دراما في الدقائق الأخيرة.. الزمالك ينتزع الفوز من براثن البنك الأهلي

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 211 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على قطاع غزة

بعد ضياع الفرصة الأولى.. لماذا تميل إسرائيل لإتمام صفقة فى غزة الآن؟

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية