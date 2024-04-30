مراسل "إكسترا نيوز": وصول 22 مصابًا فلسطينيًا و40 من ذويهم إلى معبر رفح

رصد كريم رجب، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، من معبر رفح، تفاصيل استمرار المعبر في إرسال مصر للمساعدات الإنسانية للأشقاء في فلسطين، قائلا: إن مصر مستمرة في تقديم يد العون والدعم والمساعدة للأشقاء في قطاع غزة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة هاتفية، أن مصر تدعم فلسطين على المستويين السياسي والإنساني، مشيرا إلى أن مصر تواصل إرسال المساعدات الإنسانية على مدار الساعة.

وأوضح أنه دخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم 175 شاحنة مساعدات إنسانية ومن المنتظر عودتها بعد أن أفرغت حمولتها، بالإضافة إلى 4 شاحنات وقود وشاحنتي سولار تم إفراغها بقطاع غزة، ومن خلال معبر رفح استقبل اليوم 22 مصابا من قطاع غزة ويرافقهم 40 شخصا من ذويهم.