الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدبولي: هناك تطورا كبيرا في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا

مدبولي
مدبولي

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، والوفد المرافق له، ويعكس ما نتطلع إلية من دور للقطاع الخاص في تنمية العلاقات. 

وأكد مدبولي.، رئيس مجلس الوزراء، خلا ل مؤتمرا صحفيا، مع نظيره البيلاروسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك تطورا كبيرا في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا. 

وتابع رئيس الوزراء، وأوضح أنه تم مناقشة سبل زيادة السياحة البيلاروسية لمصر فى ضوء الموقع المتميز لمصر وزيادة السياحة المصرية لبيلاروسيا والتطلع لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، مشيرا إلي أن هناك مجالات كبيرة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا.

وعقد اليوم جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا،وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

مدبولي مصر وبيلاروسيا العلاقات العاصمة الإدارية الجديدة زيادة السياحة

مواد متعلقة

استشاري صحة نفسية يوضح كيفية تفادى مخاطر إدمان الأطفال لـ "السوشيال ميديا"

توقيت له دلالة.. أستاذ علوم سياسية يتحدث عن الاتصال بين الرئيس السيسي وبايدن

خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية فى أولوية السياسة الخارجية المصرية

حزب الله اللبنانى يقصف مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون بمستوطنتى أفيفيم ودوفيف

أستاذ طب أورام يكشف سبب انخفاض معدل الحالات المتأخرة لمرضى سرطان الكبد لـ14%

"إكسترا نيوز" تستعرض الوضع الإنسانى فى قطاع غزة (فيديو)

"من أمام معبر رفح".. تفاصيل عبور المستشفى الميدانى المصرى إلى قطاع غـزة (فيديو)

التحالف الوطنى: انطلاق قافلة المساعدات الـ8 إلى غزة

الأكثر قراءة

عاجل| مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة