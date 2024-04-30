مدبولي: هناك تطورا كبيرا في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا

رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، والوفد المرافق له، ويعكس ما نتطلع إلية من دور للقطاع الخاص في تنمية العلاقات.

وأكد مدبولي.، رئيس مجلس الوزراء، خلا ل مؤتمرا صحفيا، مع نظيره البيلاروسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك تطورا كبيرا في العلاقات بين مصر وبيلاروسيا.

وتابع رئيس الوزراء، وأوضح أنه تم مناقشة سبل زيادة السياحة البيلاروسية لمصر فى ضوء الموقع المتميز لمصر وزيادة السياحة المصرية لبيلاروسيا والتطلع لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، مشيرا إلي أن هناك مجالات كبيرة للتعاون بين مصر وبيلاروسيا.

وعقد اليوم جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا،وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.