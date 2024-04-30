الثلاثاء 30 أبريل 2024
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حياة كريمة تشارك في الملتقى التوظيفي الإقليمي لقطاع جنوب الصعيد بالأقصر

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال مراسل "إكسترا نيوز" محمد محروس، إن جامعة الأقصر تستضيف الملتقى الإقليمي للتوظيف بجنوب الصعيد، بمشاركة 26 شركة بحوالي 3000 فرصة عمل، بالإضافة إلى العديد من الفرص التدريبية للطلاب وخريجي جامعات محافظات الأقصر وأسوان وقنا.

وأضاف "محروس" أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه في محافظات جنوب الصعيد، موضحا أن مؤسسة حياة كريمة راعية لهذا الملتقى، وتشارك من خلال توفير فرص من العمل، وفرص التطوع لشباب محافظات جنوب الصعيد.

وتابع أن الشباب المتطوعين في مؤسسة حياة كريمة يشاركون في تنظيم هذا الملتقى من خلال مساعدة الطلاب والخريجين الذين يتوافدون على هذا الملتقى، موضحا أنهم يساعدهم على التسجيل في الشركات المختلفة التي تشارك في هذا الملتقى.

الملتقى الإقليمي للتوظيف بجنوب الصعيد

وأوضح أن هذه الشركات المشاركة في الملتقى التوظيفي الإقليمي لقطاع جنوب الصعيد بالأقصر، توفر فرص عمل في العدد من المجالات من بينها مجال السياحة والتعليم والاستثمار العقاري والصناعة. 

حياة كريمه الأقصر جنوب الصعيد الملتقى التوظيفي جامعات مؤسسة حياة كريمة فرص عمل

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