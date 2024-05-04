عضو "التحالف الوطنى": إنجاز العديد من الأنشطة الأهلية بتكلفة 12 مليار جنيه

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن بداية التحالف كانت في مارس 2022، وبدأ بتحالف 21 جمعية ومؤسسة أهلية مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقًا لبروتوكول تعاون ينص على توحيد الجهود والأنشطة المشتركة.

وأضاف "عبدالقوي"، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في أقل من 10 أشهر على إطلاق التحالف استطاع تحقيق إنجازات عظيمة، واستهدف المواطنين الأكثر احتياجًا ليستفيد 25 مليونًا بمساعدات غذائية بكل أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية، بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة.

تأثيرات التحالف على العمل التنموي بمصر

ولفت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أنه في إطار التحالف؛ تم دعم طلاب الجامعة غير القادرين، وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع التي استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، وهذه الأنشطة استمرت خلال فترة 9 أشهر، بتكلفة وصلت إلى 12 مليار جنيه، ومؤخرًا تم إطلاق مبادرة "كتف في كتف" من خلال التحالف أيضًا.