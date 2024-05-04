السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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اتحاد العمال: الصناعة تُشكل محور تركيز مصر فى المرحلة المقبلة

مجدي البدوي
مجدي البدوي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن مستهدفات الدولة المصرية للمرحلة المقبلة التركيز على الصناعة بشكل مكثف، وهو ما عكسته كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال من ضرورة تدريب الأيدي العاملة وتطوير أدائها في إطار مشروع مهني يستهدف تدريب مليون عامل مصري.

وأضاف البدوي، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة، التي أعلنت عن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر، ستساعد عددًا كبيرًا من المستثمرين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة منهم، على التوسع بحجم أعمالهم.

الدولة تستهدف تدريب وتأهيل العمالة 

وتابع نائب رئيس اتحاد العمال أن هذا الطموح للنهوض بالمجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال في مصر يستلزمه تدريب عدد كبير من الشباب والأيدي العاملة لاستيعاب الفرص الجديدة التي سيتم توفيرها من خلال التوسع في المشروعات.

اتحاد العمال الصناعة الدولة المصرية الرئيس السيسي عيد العمال المستثمرين

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