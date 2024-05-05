الأحد 05 مايو 2024
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مصر

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات، تزامنا مع اقتراب موعد اختبارات العام الدراسي الحالي لطلاب الثانوية العامة المقرره فى 10 يونيو للمواد خارج المجموع و22 يونيو للمواد الاساسية وتنتهي 20 يوليو.

ينشر "الدستور" في التقرير التالي مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024، للشعبتين العلمية والأدبية في جميع المواد، بما فيها عدد الأسئلة ونوعها في كل مادة وزمن اختبارات كل مادة.

مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

ووفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم عن مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في جميع المواد، تكون على النحو التالي: 

أولًا في مادة اللغة العربية: يحتوي الامتحان على 4 أسئلة مقالية تشمل درجتها 15% من الدرجة الكلية للمادة، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين وسيتم توزيعها على فروع المادة، ويضمن الامتحان أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وعدد الأسئلة بدرج واحدة يبلغ 44 سؤالا، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا؛ ليكون العدد الكلي للأسئلة 56 سؤالا، مع العلم أن زمن اختبار اللغة العربية 3 ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024.. وتوزيع الدرجات

امتحانات اللغات الأجنبية الأولي، سيكون الامتحان عبارة عن الاختيار من متعدد في ورقة الأسئلة 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، مع العلم أن زمن الاختبار 3 ساعات، أمّا الأسئلة المقالية في سيشمل 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درجات، إذ سيكتب الطالب مقالا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح عدد كلماته بين 150 إلى 250 كلمة.

المواد العلمية 

تتمثل المواد العلمية المواد العلمية، في الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة

الأسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%، وعدد الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلع 6 أسئلة ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، مع العلم أن زمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات، والأسئلة المقالية في المواد العلمية لامتحانات الثانوية العامة2024 عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين

المواد الأدبية

تتمثل المواد الأدبية في امتحانات الثانوية العامة 2024 في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق.

أسئلة الاختيار من متعدد عبارة عن 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، ليكون العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، وزمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات، والأسئلة المقالية في هذه المواد عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين.

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"الثانوية العامة".. التربية والتعليم تكشف مواصفات ورقة الأسئلة

 

مواد الرياضيات

تتمثل مواد الرياضيات، في الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة” والرياضيات التطبيقية “استاتيكا” والرياضيات البحتة التفاضل والتكامل والرياضيات التطبيقية “ديناميكا”.

عدد أسئلة الاختيار من متعدد في هذه المواد 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، تكون مدة اختيار مواد الرياضيات في امتحانات الثانوية العامة ساعتين، والأسئلة المقالية عبارة عن سؤال بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات، مع العلم أن الدرجة الكلية لكل فرع من فروع الرياضيات بـ30 درجة.

امتحانات الثانوية العامة 2024 مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 المواد العلمية الجيولوجيا وعلوم البيئة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 اختبار اللغة العربية

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