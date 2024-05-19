الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بزفتى فى الغربية

مخبز
مخبز

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من تحرير 19 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، وذلك أثناء حملة في مركز وبندر زفتي، خلال 24 ساعة، وذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

واستهدفت حملة مديرية التموين بمحافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز ومدينة زفتي، وذلك بالتعاون المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، ومدير إدارة تموين مركز زفتي، ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية.

وحررت الحملة 19 مخالفة لمخابز بلدية وسياحية، لارتكاب مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن مواعيد العمل وقائمة الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وأُحيلت المحاضر إلى النيابة. 

كان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمنظومة الخبز.

وعلي صعيد مواز، تابعت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بعضوية كلا من مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، حملاتها التفتيشية بحملة مكبره بمنطقة الكفور القبلية (سيجر - الحكمة - العجيزي) ميدان ستوته والمحطة وميدان الساعة وشارع المديرية وكفر عصام وطريق شوبر، للرقابة والتفتيش على  الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك، والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها. 

يأتي ذلك تنفذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، باستمرار الجولات المفاجئة في أوقات مختلفة وبطرق غير تقليدية على الأسواق، والتعامل بحسم مع كل مخالف.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط 59كيلو لحم بقري مشتبه في صلاحيته بمحل جزارة شهير بشارع الحكمه و 18كيلو كبده ولحم مفرومه3،5كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي بسوبر ماركت شهير بشارع الحكمة، وإعدام 6 لتر لبن منتهى الصلاحية و750جرام كبده وكيلو عكوة واتنين علبة زبادى  غير صالحة للاستهلاك الأدمي بمحل شهير، وتحرير ٧٩ محضرا داخل مطاعم ومحال شهيرة  بنطاق الحملة.

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