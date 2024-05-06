الإثنين 06 مايو 2024
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مصر

فتح باب الترشح على منصب عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة.. 11 مايو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عمداء كليات ومعاهد جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عن فتح باب الترشح لمنصب كلية التربية النوعية بالجامعة يوم السبت 11 مايو الجارى.
وأوضح إعلان فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية التربية النوعية، أنه على الراغبين فى الترشح والمستوفين الشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزارة رقم 1365 بتاريخ 21 أبريل 2022 فى الترشح لمنصب عميد لكلية التقدم بالأوراق المطلوبة، وهى:

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى "سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر.

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وفي سياق آخر تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي التاسع والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة يومي 8 و9 مايو بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.

يشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، حيث يشمل المؤتمر 8 جلسات بحثية و5 حلقات نقاشية، يتم النقاش فيها حول 35 بحثًا ودراسة علمية

جامعة القاهرة الخشت كلية التربية النوعية اسطوانات مدمجة اللغة العربية

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