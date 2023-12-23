السبت 23 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل دور ملك قورة فى "بيت الرفاعى" لأمير كرارة

ملك قورة
ملك قورة

تعاقدت الفنانة ملك قورة رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ويصور فريق عمل مسلسل "بيت الرفاعي" مشاهد العمل على قدم وساق، للحاق بموسم رمضان المقبل، وتظهر ملك قورة خلال الأحداث بدور شقيقة بطل العمل أمير كرارة، ويقطنان بمنطقة شعبية، وينشب بين بطل العمل وأحمد رزق العديد من المشاكل وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

جدير بالذكر أنه تعاقدت شركة سينرجى مع كل من الفنانين أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف، بالإضافة إلى مجموعة من الممثلين الشباب المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وقدم أحمد رزق في شهر رمضان الماضى مسلسل "حضرة العمدة" والذى شارك في بطولته روبى، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

ملك قورة بيت الرفاعي مسلسل أمير كرارة كرارة مغربية موسم رمضان رمضان

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