الخميس 17 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سارة نخلة تنفي الهجوم على شيرين: «أنا مش يسرا عشان الشائعات دي» (خاص)

شيرين
شيرين

حالة من الجدل أثارتها الفنانة سارة نخلة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا "فيسبوك"، بعد شنها هجوما كبيرا على المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهور الأخيرة بـ"الترينج" خلال إحيائها حفًلا غنائيًا بالكويت، هذا بالإضافة لظهورها بوزن زائد.

وعادت الفنانة سارة نخلة، لتحذف المنشور الذي تداوله مستخدمي السوشيال ميديا ورواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلا أن الكثير من الجمهور احتفظ به وظل يتداوله حتى الآن.
وأنكرت الفنانة سارة نخلة، علاقتها بالمنشور الذي تداوله رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "إيه الشائعات دي يا جماعة، هو أنا يسرا عشان تثار حولي كل هذه الشائعات، أنا مش حابة أرد على الموقف دا، ومفيش الكلام دا".

الحفل الذي أحيّته المطربة شيرين عبد الوهاب 

وأحييت شيرين عبدالوهاب حفلًا غنائيًا في الأيام الماضية بدولة الكويت وخلال الحفل ظهرت بوزن زائد، وأيضًا ارتدت ترينج، كما انهارت خلال هذا الحفل، بسبب غنائها بعض الأغاني الحزينة.

ومازحت المطربة شيرين عبدالوهاب جمهورها قائلة: "مبسوطين كده، قُلت لكم بلاش أغاني حزينة"، ليمتلئ بعدها المكان بالصفار والصريخ من الحضور الذين حرصوا على مساندتها ودعمها في أزمتها.

وتألقت المطربة شيرين عبدالوهاب خلال الحفل، حيث قدمت باقة من أروع أعمالها الغنائية، التي جعلت جميع الحضور يتفاعلون معها بشكل كبير، معربين عن سعادتهم الكبيرة بهذا الحفل، وبصوتها الخلاب وتألقها في الغناء.

وتصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حفلها بدولة الكويت، وعلقت الفنانة على هذا الأمر، خلال مشاركتها بعض الصور لمتابعيها من الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، قائلة: شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال.

الفنانة سارة نخلة التريند شيرين عبد شيرين شيرين عبد الوهاب

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البابا المصرى

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