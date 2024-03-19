موعد إجازة عيد الفطر 2024 في مصر والعطلات الرسمية لشهر أبريل

موعد اجازة عيد الفطر 2024 يتميز شهر أبريل بتنوع الإجازات به، حيث بلغت عدد أيام الأجازة في هذا الشهر11 يوم اجازة رسمية، والتي تنوعت بين مناسبات دينية واجتماعية ووطنية، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية، وهي أيام الجمعة والسبت، فما هي إجازات عيد الفطر2024 التي سوف يحصل عليها موظفي القطاع الخاص والعام؟

موعد اجازة عيد الفطر 2024 في مصر والعطلات الرسمية لشهر أبريل

موعد اجازة عيد الفطر 2024

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد اجازة عيد الفطر 2024 فإن آخر أيام شهر رمضان ستكون في 9 أبريل المقبل، وسيكون موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا في اليوم العاشر من أبريل.

ووفقًا للمعهد، ستكون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:59 صباحًا بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة، وتستمر الإجازة من الثلاثاء حتى يوم الجمعة.

وتكون إجازة موعد اجازة عيد الفطر 2024 ، التي ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 وتستمر حتى 12 أبريل.

يولد هلال شهر شوال بعد مغرب يوم الاثنين الموافق 29 رمضان 2024، والذي وهو يوم الرؤية ليكون يوم 10 ابريل الاثنين إجازة وقفة عيد الفطر.

ويكون يوم الثلاثاء 11 أبريل هو إجازة أول أيام عيد الفطر المبارك، والاربعاء الموافق 12 أبريل هو إجازة ثاني أيام عيد الفطر المبارك، بينما يكون الخميس 13 أبريل هو إجازة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

الإجازات والعطلات الرسمية لشهر أبريل من بينهم موعد اجازة عيد الفطر 2024