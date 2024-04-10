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عالم

بالصور.. فلسطين حاضرة في صلاة عيد الفطر بمقاطعة إمبيريا الإيطالية

جريدة الدستور

أدى المئات من الجالية المسلمة في إيطاليا صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الأربعاء، في مدرج رابينا، بمقاطعة إمبيريا الإيطالية.

صلاة عيد الفطر في إيطاليا

وأم المصلين الداعية الإيطالي حمزة بيكاردو، بحضور عمدة إمبيريا كلاوديو سكاجولا، ودعا للشعب الفلسطيني خلال خطبة صلاة العيد التي ألقاها باللغتين العربية والإيطالية.

وقال بيكاردو، إن صلاة عيد الفطر اليوم، شهدت حضور المئات من مختلف الجنسيات ما بين إيطاليين وعرب وهنود وباكستانيين.

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وأضاف الداعية الإيطالي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن فرحة العيد هذا العام غير مكتملة بسبب الحرب على قطاع غزة.

وعقب أداء الصلاة، وقف المصلين دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني، ورفعوا العلم الفلسطيني، ولافتات تحمل شعار "فلسطين حرة".

صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
الطفل المصري أحمد في صلاة عيد الفطر في إيطاليا
الطفلة أقصى في صلاة عيد الفطر في إيطاليا
فلسطين حرة في صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر في إيطاليا
صلاة عيد الفطر صلاة عيد الفطر في إيطاليا عيد الفطر الجالية المسلمة الجالية المسلمة في إيطاليا مقاطعة إمبيريا

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