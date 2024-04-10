الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صور

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

صلاة العيد مسجد مصطفي
صلاة العيد مسجد مصطفي محمود

صلاة العيد مسجد مصطفي محمود

436799120_2647426178797509_6883460442437170075_n
436799120_2647426178797509_6883460442437170075_n
436421128_2647426095464184_3742649644021726030_n
436421128_2647426095464184_3742649644021726030_n
436233902_2647426075464186_8223154076052325351_n
436233902_2647426075464186_8223154076052325351_n
436302129_2647426085464185_1691115554276888388_n
436302129_2647426085464185_1691115554276888388_n
436343546_2647426018797525_2490667951936600323_n
436343546_2647426018797525_2490667951936600323_n
436495777_2647425972130863_5802434458068232707_n
436495777_2647425972130863_5802434458068232707_n
436429579_2647425955464198_4149086437175801791_n
436429579_2647425955464198_4149086437175801791_n
436495559_2647425905464203_3320958324668719919_n
436495559_2647425905464203_3320958324668719919_n
436428301_2647425878797539_5144842906022518570_n
436428301_2647425878797539_5144842906022518570_n
436150072_2647425845464209_2033576852784237958_n
436150072_2647425845464209_2033576852784237958_n
436954015_2647425762130884_2251964676981030044_n
436954015_2647425762130884_2251964676981030044_n
436898904_2647425792130881_4182531059066607882_n
436898904_2647425792130881_4182531059066607882_n
436221996_2647425745464219_9120421234510537200_n
436221996_2647425745464219_9120421234510537200_n
436934040_2647425632130897_3515722384825058568_n
436934040_2647425632130897_3515722384825058568_n
436404872_2647425642130896_6108104007347544073_n
436404872_2647425642130896_6108104007347544073_n
436199703_2647425605464233_7696504748384799078_n
436199703_2647425605464233_7696504748384799078_n
436342795_2647425532130907_8760806397035510774_n
436342795_2647425532130907_8760806397035510774_n
436422829_2647425545464239_6317358790445922682_n
436422829_2647425545464239_6317358790445922682_n
436499960_2647425505464243_6824008316594244030_n
436499960_2647425505464243_6824008316594244030_n
436802981_2647425418797585_2087163424612414959_n
436802981_2647425418797585_2087163424612414959_n
436153144_2647425402130920_8264069693948543385_n
436153144_2647425402130920_8264069693948543385_n
436340167_2647425432130917_3384569246805101693_n
436340167_2647425432130917_3384569246805101693_n
437029355_2647425318797595_4757484203196433871_n
437029355_2647425318797595_4757484203196433871_n
436330900_2647425275464266_2587919512959515690_n
436330900_2647425275464266_2587919512959515690_n
436338670_2647425295464264_1300530894374420220_n
436338670_2647425295464264_1300530894374420220_n
436614270_2647425222130938_4640854061150709353_n
436614270_2647425222130938_4640854061150709353_n
436784536_2647425168797610_2015060452947424443_n
436784536_2647425168797610_2015060452947424443_n
436329830_2647425172130943_8992419190191344097_n
436329830_2647425172130943_8992419190191344097_n
436579155_2647425128797614_7351321080154148199_n
436579155_2647425128797614_7351321080154148199_n
436363368_2647425058797621_5071155603006877413_n
436363368_2647425058797621_5071155603006877413_n
436766765_2647425015464292_1124841949783364515_n
436766765_2647425015464292_1124841949783364515_n
436837039_2647424965464297_628810159615873202_n
436837039_2647424965464297_628810159615873202_n
436320034_2647424915464302_773445059198646467_n
436320034_2647424915464302_773445059198646467_n
436419089_2647424878797639_899432959587596906_n
436419089_2647424878797639_899432959587596906_n
436544156_2647425092130951_2599627164263177577_n
436544156_2647425092130951_2599627164263177577_n
436200286_2647424795464314_5340715661384890166_n
436200286_2647424795464314_5340715661384890166_n
436772161_2647424828797644_62200152432394710_n
436772161_2647424828797644_62200152432394710_n

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

ننشر صيغة تكبيرات العيد مكتوبة قبل أداء صلاة عيد الفطر

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع أبناء الشهداء فى احتفالية العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

صلاة العيد فى مسجد مصطفى محمود

بهجة العيد تملأ أرجاء الأزهر

المصلون يملأون ساحة مسجد الحصري لأداء صلاة عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر