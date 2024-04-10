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تحقيقات ومتابعات

شاب يحمل صديقه على ظهره 2 كيلو مشي لأداء صلاة العيد

عيد الفطر
عيد الفطر

الصديق وقت الضيق، هكذا لخص مشهد الأصدقاء الحكمة لتشارك الفرحة في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث حرص أحد الأصدقاء على حمل صديقه على ظهره لمسافة ٢ كيلو لأداء صلاة العيد في مسجد مصطفى محمود، لعدم تمكنه من ذلك بسبب إصابة في أحد قدميه، ليتشاركا معا الفرحة بالعيد.

وأقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وسيتم تحديد الساحات التي ستقام بها صلاة العيد من خلال التنسيق بين المديرية والمحافظة التابعة لها، وفق ما صرح الدكتور هشام عبدالعزيز على، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

وتمت الاستعدادات على قدم وساق في جميع المساجد والساحات ‏المخصصة؛ لإقامة صلاة العيد، وذلك من خلال تنظيفها وتهيئتها لاستقبال المصلين‎،  لضمان تهيئة الأماكن بشكل مثالي لاستقبال المصريين ‏لصلاة العيد‎.‎

وخصصت أماكن للسيدات في المساجد والساحات، مع وجود واعظات سيشرفن على هذه ‏المصليات‎.‎

والتزام جموع المصلين بالأماكن المخصصة للرجال والسيدات، وذلك لضمان سير صلاة ‏العيد بكل 

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نائب محافظ الإسماعيلية يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الشهداء

عيد الفطر
عيد الفطر
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