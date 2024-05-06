ضحك ولعب وفسيخ.. حدائق أم الدنيا تستقبل المحتفلين بشم النسيم (صور)

اكتظت حدائق القاهرة اليوم بالزوار منذ الصباح الباكر للاحتفال بشم النسيم، حيث اصطحبت الأسر أطفالها لقضاء يومًا مليئًا بالفعاليات الترفيهية المتنوعة بتجمع العائلات والأصدقاء لالتقاط الصور التذكارية التي تخلد هذه الأوقات وسط بهجة الحضور.

أجواء رائعة بالحدائق في شم النسيم

رصدت عدسة "الدستور" قضاء وقت العائلات الممتع مع أطفالها من خلال ممارسة الألعاب المختلفة ككرة القدم، حيث تنافسوا في جو من المرح والبهجة كما اتجه البعض للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة على ضفاف النيل والكورنيش، بينما حرص آخرون على افتراش العشب بحدائق أم الدنيا بتناول وجبات الفسيخ والرنجة.

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