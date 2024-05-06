الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ضحك ولعب وفسيخ.. حدائق أم الدنيا تستقبل المحتفلين بشم النسيم (صور)

احتفال شم النسيم
احتفال شم النسيم

اكتظت حدائق القاهرة اليوم بالزوار منذ الصباح الباكر للاحتفال بشم النسيم، حيث اصطحبت الأسر أطفالها لقضاء يومًا مليئًا بالفعاليات الترفيهية المتنوعة بتجمع العائلات والأصدقاء لالتقاط الصور التذكارية التي تخلد هذه الأوقات وسط بهجة الحضور.

أجواء رائعة بالحدائق في شم النسيم

رصدت عدسة "الدستور" قضاء وقت العائلات الممتع مع أطفالها من خلال ممارسة الألعاب المختلفة ككرة القدم، حيث تنافسوا في جو من المرح والبهجة كما اتجه البعض للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة على ضفاف النيل والكورنيش، بينما حرص آخرون على افتراش العشب بحدائق أم الدنيا بتناول وجبات الفسيخ والرنجة.

WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.56 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.56 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.56 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.56 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.57 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.57 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.57 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.57 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.58 PM (3)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.58 PM (3)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.58 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.58 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.58 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.58 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.58 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.58 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (5)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (5)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (4)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (4)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (3)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (3)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.07.59 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM (4)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM (4)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM (3)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM (3)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM (2)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM (1)
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.00 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.01 PM
WhatsApp Image 2024-05-06 at 7.08.01 PM
شم النسيم الحدائق في شم النسيم أجواء رائعة بالحدائق في شم النسيم الفعاليات الترفيهية كرة القدم

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث