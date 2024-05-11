السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"جديد ومستعمل" سوق السيارات إلى أين؟ (فيديو)

السيارات
السيارات

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سوق السيارات الآن في مصر في ظل الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترات الماضية والانخفاضات التي تشهدها في الوقت الراهن.

قدمت "الدستور" فيديو يجيب على أسئلة المهتمين بمجال السيارات، فيما يخص توقيت شراء السيارات، وهل ستنخفض الأسعار أم ستواصل الارتفاع، وما هو الأفضل شراء المستعمل أم السيارات الجديدة.

 

وزير النقل يتفقد المرحلة الأولى من السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية

يذكر أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قام اليوم السبت بفحص 10 سيارات كهربائية (تاكسي)، التي من المقرر تشغيلها تجريبيًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وذلك كجزء من المرحلة الأولى من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

من المقرر أن تخدم هذه السيارات (60 سيارة شيفروليه بولت و85 سيارة MG4) المواطنين والمترددين على العاصمة الجديدة بأعلى مستوى من الأمان للركاب، حيث تتمتع السيارات بأنظمة مراقبة متطورة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج، وأجهزة تحديد المواقع GPS، بالإضافة إلى كونها سيارات كهربائية صديقة للبيئة، وتخلو من الضوضاء والانبعاثات الضارة، ويقودها سائقون مدربون على أعلى مستوى لتقديم خدمة ممتازة للركاب.

وأعلنت الوزارة، في بيانها، أن حجز السيارة سيكون متاحًا من خلال تطبيق ذكي للهاتف المحمول، الذي سيتم إطلاقه مع بداية تشغيل السيارات، مع إمكانية الدفع عبر بطاقة الائتمان أو النقد، بالإضافة إلى توفير خط ساخن (19157) لاستقبال شكاوى واقتراحات الركاب بهدف تقديم خدمة متميزة وراحة عالية. 

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