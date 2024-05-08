يتساءل الكثير من الأشخاص عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 وكيفية الوصول لرابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن زيادة ميزانية برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة تبلغ 29%، حيث يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين المحتاجين، فهو يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وتوفير معيشة كريمة لهم.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 القيام بعدة خطوات عبر الموقع الخاص بهم عبر الإنترنت على النحو التالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الضغط على أيقونة "استعلام عن تكافل وكرامة".

إدخال الرقم القومي للشخص المُستعلم عنه.

الضغط على زر "استعلام".

بعد ذلك، ستظهر شاشة توضح حالة الشخص في البرنامج، وقيمة المعاش، ومكان صرفه.



يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة المصرية لتسهيل وتيسير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتوفير معيشة كريمة للفئات المحتاجة من خلال برنامج "تكافل وكرامة".



رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

ويمكنكم الدخول للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 من خلال هنا .

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا للاستعلام عن أسماء المستفيدين من البرنامج لعام 2024 ويستهدف هذا الدعم نحو 5.2 مليون أسرة، يتضمن ذلك ما يقارب 22 مليون مستفيد ومستفيدة.

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الاستعلام عن الأسماء في برنامج تكافل وكرامة

أوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم الاستعلام عن أسمائهم في برنامج "تكافل وكرامة" لعام 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة مباشرة من خلال الرابط المُعد لذلك.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المحددة.

الضغط على زر "استعلام".

بعد الضغط على زر الاستعلام، يتم عرض البيانات التالية: