الأربعاء 08 مايو 2024
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استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 وكيفية الوصول لرابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن زيادة ميزانية برنامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي بنسبة تبلغ 29%، حيث يعتبر برنامج تكافل وكرامة أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية للمواطنين المحتاجين، فهو يهدف إلى دعم الأسر الفقيرة وتوفير معيشة كريمة لهم.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024 القيام بعدة خطوات عبر الموقع الخاص بهم عبر الإنترنت على النحو التالي:
الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي 
الضغط على أيقونة "استعلام عن تكافل وكرامة".
إدخال الرقم القومي للشخص المُستعلم عنه.
الضغط على زر "استعلام".
بعد ذلك، ستظهر شاشة توضح حالة الشخص في البرنامج، وقيمة المعاش، ومكان صرفه.


يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة المصرية لتسهيل وتيسير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتوفير معيشة كريمة للفئات المحتاجة من خلال برنامج "تكافل وكرامة".

موقع وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة أسماء المستفيدين 2024

سجل شكوتك| بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي


رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 

ويمكنكم الدخول للاستعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 من خلال هنا .
وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي رابطًا للاستعلام عن أسماء المستفيدين من البرنامج لعام 2024 ويستهدف هذا الدعم نحو 5.2 مليون أسرة، يتضمن ذلك ما يقارب 22 مليون مستفيد ومستفيدة.

 

أقرأ أيضا: بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والأسماء الجدد ليناير 2024

 

 الاستعلام عن الأسماء في برنامج تكافل وكرامة

أوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم الاستعلام عن أسمائهم في برنامج "تكافل وكرامة" لعام 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة مباشرة من خلال الرابط المُعد لذلك.
إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المحددة.
الضغط على زر "استعلام".
بعد الضغط على زر الاستعلام، يتم عرض البيانات التالية:

  • نوع بطاقة الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
  • حالة بطاقة "تكافل وكرامة"، سواء كانت سارية أو متجمدة أو موقوفة.
  • في حالة الاستعلام عن أسماء جديدة في "تكافل وكرامة"، سيتم عرض نوع البطاقة والرصيد مباشرة بعد الضغط على الاستعلام.
  • كما يقدم الاستعلام توضيحًا لسبب الرفض من البرنامج أو إمكانية تقديم شكوى في حالة الحاجة.
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التضامن: نستهدف التمكين الاقتصادي لـ22 مليون مستفيدًا من تكافل وكرامة

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استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة شهر مايو 2024

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رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن

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