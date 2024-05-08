الأربعاء 08 مايو 2024
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تحقيقات ومتابعات

محذرا من الاستخدام المفرط للهاتف.. خبير تربوي يقدم روشتة نصائح للطلاب بشأن الامتحانات

طلاب
طلاب

مع بدء امتحانات نهاية العام الدراسي للمراحل التعليمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 8 مايو، يخيم القلق والتوتر على الأسر فى ربوع مصر ويعلن الجميع حالة الطوارء بشأن المذاكرة والتحصيل الدراسي،  إذ يرغب كل ولي أمر أن يحصل نجله على أعلى الدرجات في شهادة نهاية العام وتأهله للمرحلة التالية من التعليم بشكل يليق به. 

ولكي يستطيع أن يجتاز الطلاب امتحاناتهم بتفوق ويصل أولياء الأمور بأولادهم إلى بر الأمان، لابد من مراعاة عدد من الأمور خلال هذه الفترة لمساعدة الطالب على المذاكرة والتحصيل بأعلى قدر من المعلومات الواضحة والمفهومة. 

نصائح للطلاب

ويقدم مجدي حمزة، خبير تربوي، من خلال (الدستور) مجموعة من النصائح للطلاب وأولياء الأمور فيما يخص الامتحانات قائلا: على الطالب في أي مرحلة تعليمية أن يراجع المحتوى الدراسي بشكل مكثف مع ضرورة حل العديد من الامتحانات السابقة واللجوء إلى المنصات والقنوات التعليمية لإعادة شرح النقاط غير الواضحة بشكل كامل في ذهنه. 

وأضاف أنه يتوجب على الطلاب تجميع أكبر قدر من المعلومات مع وضع جدول تنظيمي للمذاكرة وعدم ترك أيام كثيرة بلا مراجعة، مشيرًا إلى أهمية البعد عن المنبهات والكافيين، كذلك المشروبات الغازية لأنها تسبب عسر الهضم وبالتالي تشعرك بعدم الارتياح مما سيعيق تركيزك.

 ودعا (حمزة) لضرورة ابتعاد الطلاب عن الهاتف وتحديد وقت قصير لاستخدامه يوميًا لترك باقي اليوم للمذاكرة.

نصائح لأولياء الأمور

وأوضح الخبير التربوي فى تصريحاته للدستور أن فترة الامتحانات يتأثر بها أولياء الأمور والطلاب معا، لذلك فمن الضروري على أولياء الأمور توفير الهدوء لأبنائهم بالمراحل التعليمية المختلفة، والبعد عن المشاحنات والخلافات الأسرية. مضيفًا أنه يجب أيضًا التعامل مع الابن على أنه الأهم من التعليم وليس العكس ما يستوجب احتضان الطالب وأحتوائه. 

وأشار (حمزة) إلى أهمية توفير الطعام المنزلي والمشروبات الصحية للطلاب، مع تهيئتهم بأن فترة الامتحانات أهم مرحلة في العام، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن العقاب الصارم للأبناء حتى لا يتم التأثير السلبي على نفسيتهم مما يتسبب في كرههم للدراسة والمذاكرة، كما يدفع البعض منهم إلى إنهاء حياته بطريقة أو بأخرى.

الامتحانات امتحانات نهاية العامة الدراسي مصر المذاكرة نصائح للطلاب نصائح لأولياء الأمور مجدي حمزة الخبير التربوي

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