كيف يستفيد المواطن من مركز البيانات والحوسبة السحابية "P1" صحيًا؟

كشفت الدكتورة هبة فوزي المسؤول التنفيذي للشبكة الوطنية بوزارة الصحة، كيفية استفادة المواطن البسيط من مركز البيانات والحوسبة السحابية “P1” صحيًا حيث قالت إن الوزارة تعمل مع الشبكة الوطنية من 2022 وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بعمل ميكنة كاملة للمستشفيات ككل بدءً من الدور الأرضي والطوارئ حتى جميع أقسامها، مضيفة أنه تم بالفعل ميكنة أكثر من مستشفى، منهم مستشفى المنيرة العام، ومستشفى الزيتون التخصصي، الذين تم بهم ميكنة الطوارئ، والرعايات والحضانات وهي ما تسمى بالمناطق الساخنة (Hot Areas) أو الحالات الضرورية أو الحرجة.

معرفة خط السير والتدخل السريع

وأضافت لـ"الدستور"، أننا من خلال هذه الحوسبة السحابية والميكنة للمستشفيات نعرف خط سير المريض فور دخوله الطوارئ ثم رحلته حتى التعافي والخروج من المستشفى، فإذا كان المريض في حاجة لرعاية أو حضانة يقوم الفريق الطبي بوضع إسورة إلكترونية في يده تشبه ساعة الأيفون أو السامسونج تعمل على مراقبة مؤشراته الحيوية مثل الضغط ودرجة الحرارة ومعدل نبضات القلب، لتمكين الدكتور من مراقبة حالته الصحية بطريقة يسيره كما أن هذه البيانات يتم تسجيلها في الملف الطبي الموحد للمريض.

وأشارت إلى أن الحالات الحرجة تتمثل في فاقدي الوعي على سبيل المثال: "أنا مثلا واحد في القاهرة وسافرت الساحل الشمالي أصيف، وأنا هناك في طريق الساحل عملت حادثة فظيعة وأغمى علي في الطريق فاتنقلت للمستشفى، طيب أنا أغمى علي هتجاوب مع الطبيب إزاي؟".

وأوضحت أنه في هذه الحالة سيتمكن الطبيب من معرفة التاريخ المرضي للحالة من خلال بطاقة الرقم القومي الخاصة به حيث سيقوم بإدخال الرقم الخاص بها على النظام وسيظهر له كافة البيانات الطبية الخاصة به فخدمة الملف الطبي الموحد مصممة لكل مواطن بالجمهورية، وهو ما يعني علاج كل مريض في أي محافظة بمصر بنفس الرقم الطبي الخاص به، الذي سيظهر من خلاله الأمراض التي يعاني منها المريض وخط سيره الطبي في المستشفيات وأنواع الأدوية التي تناولها وهكذا.

كما أضافت أنه من بين مميزات الحوسبة السحابية وميكنة المرافق الصحية المختلفة معالجة فكرة الأشعة السوداء (الأبيض والأسود) التي يحصل عليها المريض لأنها مكلفة ماديًا للغاية، كما أنها تنتج مخلفات ضارة للبيئة عند حرقها في المحرقة الطبية، ولأن مصر تسعى إلى الاستدامة في عام 2030 بما في ذلك تحويل المستشفيات إلى مستشفيات ذكية خضراء، تم تحويل هذه الأشعة إلى أشعة ثلاثية الأبعاد، ومنها إلى تقارير مكتوبة، يقوم الطبيب بالإمضاء عليها بعد مراجعتها، وبالتالي فقد وفر للجميع بيئة نظيفة كما وفر للدولة المال المهدر بها إلى جانب أنها وفرت للطبيب الوقت والمجهود الذي كان سيبذله في كتابة التقرير بنفسه.

الرقم الطبي مرتبط بالرقم القومي

وأكدت الدكتورة هبة فوزي، أن الرقم الطبي لكل مريض مربوط بالرقم القومي الخاص به لأن الحوسبة السحابية مربوطة بأكثر من جهة حكومية من بينها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، فبمجرد إدخال الرقم القومي على المنظومة ستظهر كافة بيانات المواطن، مثل دخوله أي مستشفى والأدوية التي جرى صرفها له وهذا الأمر هام للغاية لأن وزارة الصحة تعلم من خلال الملف الطبي الموحد معدلات صرف الأدوية والمستلزمات في المستشفيات الحكومية حتى لا يتم تكرار الأدوية المصروفة للمريض وهو ما يمثل إهدارا للمال العام لأن المريض في نهاية المطاف لا يستخدمها جميعًا.

وأردفت أنه تم ميكنة الخدمات الطبية الثابتة كالمستشفيات والوحدات الصحية إلى جانب الخدمات الطبية المتنقلة مثل الإسعاف، فميكنة عربات هيئة الإسعاف تمكن المريض من طلب عربة إسعاف من خلال "تِكت الإسعاف" وليس التواصل تليفونيًا أو عن طريق الواتس آب، فسيظهر لهيئة الإسعاف الطلب الخاص بالمريض بمجرد استخدامه التِكت وهنا يتم نقله للمستشفى الأقرب والأنسب لحالته المرضية وليس فقط المستشفى الأقرب، وذلك لضمان وصول المريض للمستشفى المتوفر بها التخصص الذي يحتاج إليه.

ومن مميزات ميكنة عربات الإسعاف أيضًا تقليل نسب الحوادث عن طريق وضع كاميرا متابعة بعربة الإسعاف نفسها لمتابعة السائق والمسعف الذي بجواره وإذا أمسك بأشياء مثل الهاتف أو السيجارة أو غيره يتم إرسال إشارة لحظية للغرفة المركزية أو غرف العمليات برقم عربة الإسعاف والخطأ الذي صدر منها إلى جانب فيديو توضيحي لهذا الخطأ، وهو ما يمكن وزارة الصحة من اتخاذ الإجراء اللازم.

أول مستشفى مميكن بالكامل

وأشارت إلى أن المستشفيات التي تم ميكنتها بالفعل حتى الآن هما مستشفى المنيرة العام، ومستشفى الزيتون التخصصي حيث تم ميكنة الطوارئ والرعاية والحضانات بهما، أما أول مستشفى حكومية ذكية تم ميكنتها بالكامل هي مستشفى العاصمة الإدارية التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل.

وعن موعد ميكنة جميع المستشفيات الحكومية قالت إن وزارة الصحة مرتبطة في هذا الشأن مع الشبكة الوطنية ووزارة التخطيط ووزارة المالية، فوزارة الصحة تمتلك المستشفيات والشبكة الوطنية ستعطيها المنظومة الإلكترونية ووزارة المالية ستمدها بالمال اللازم ووزارة التخطيط ستوجهها لكيفية وتوقيت صرف هذا المال لتحقيق الهدف المطلوب، مضيفة أنه نظرًا لوجود الكثير من الجزر المنعزلة - وهو ما ننتظر من الحوسبة السحابية معالجته حتى لا تعمل كل جهة حكومية بمفردها - ما زال أمامنا بعض الوقت لكن هناك موافقة مبدئية بالفعل من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، كما أن وزارة الصحة بالفعل عرضت هذا الأمر على كافة الجهات المعنية وبانتظار موافقتها.

وعن فكرة ضم المستشفيات الخاصة والعيادات إلى الميكنة، قالت إنه نظرًا لأن وزارة الصحة معنية بالمستشفيات الحكومية فهي تركز على ميكنة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الحكومية لضمان وصول الاستفادة للمريض البسيط الذي يتسم بمستوى مادي قليل ويحتاج إلى هذه الخدمات، بالإضافة إلى ضمان راحة الطاقم الطبي، أما العلاج الحر فهو المسئول عن المستشفيات الخاصة والعيادات، ومن الممكن "في المستقبل" ضمهم للميكنة من خلال نمط بروتوكول لكن هذا الأمر ليس من تخصص وزارة الصحة كما أنه لم يتم طرحه حتى الآن.