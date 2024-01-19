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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأردن: نتنياهو يحكم على مستقبل المنطقة بمزيد من الصراعات والحروب برفضه حل الدولتين

نتنياهو
نتنياهو

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحكم على مستقبل المنطقة بمزيد من الصراعات والحروب برفضه حل الدولتين؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأمس الخميس، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الصراع ليس على وجود دولة فلسطينية بل على وجود إسرائيل وقيام دولة يهودية، مشيرًا إلى أن إقامة دولة فلسطينية لن تكون بعد نتنياهو بل ستكون بعد القضاء على الشعب الإسرائيلي.

القاهرة الإخبارية الأردن نتنياهو مستقبل المنطقة الصراعات الحروب حل الدولتين

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