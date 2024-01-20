الرئيس الإيرانى يتوعد.. الضربة الإسرائيلية لن تمر دون رد

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الضربة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 5 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في سوريا لن تمر دون رد؛ حسبما أفادت قناةالقاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل خمسة مستشارين عسكريين في الهجوم الذي استهدف مبنى غرب العاصمة السورية دمشق.

وكانت إيران أدانت الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل عدد من أفراد الحرس الثوري في دمشق بسوريا اليوم السبت، ووصفته بأنه محاولة يائسة لنشر عدم الاستقرار في المنطقة.

وألقت إيران باللوم على إسرائيل في الهجوم، لكن لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل.