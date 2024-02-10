السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خارجية الأردن تحذر إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية فى رفح

غزة
غزة

حذرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وجدد بيان لوزارة الخارجية الأردنية رفض المملكة للتهجير القسري للفلسطينيين داخل أراضيهم أو خارجها، مؤكدًا ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة.

ونوهت خارجية الأردن إلى أنه يجب التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بما يضمن حماية المدنيين وعودتهم إلى منازلهم ووصول المساعدات لكل أنحاء القطاع.

وطالبت المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسئولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من الاستمرار في حربها المستعرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن الكثير من الضحايا والمصابين.

الخارجية الاردنية إسرائيل رفح وزارة الخارجية الأردنية القاهرة الإخبارية

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