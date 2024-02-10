وزيرة خارجية بلغاريا: انبهرت بالعاصمة الإدارية الجديدة

قالت ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، إنها انبهرت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت "جابرييل"، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها مع وزير الخارجية سامح شكري، الذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أن الزيارة مهمة بشكل يُعزز العلاقة الجيدة بين البلدين، والتعاون المثمر بين الشعبين.

وأضافت وزيرة خارجية بلغاريا: "لدينا علاقات متميزة مع مصر، حيث نسعى لإيجاد حلول مشتركة لكافة التحديات التي تواجه الدول والأمور الدولية الراهنة".

ونوهت، تعتبر مصر بالنسبة لدولة بلغاريا، أحد الشركاء الأساسيين بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تمت مناقشة العديد من الملفات الخاصة بالتبادل التجاري والتكنولوجي.