مراسل القاهرة الإخبارية: حزب الله نفذ 5 عمليات تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأمور على الحدود اللبنانية تتصاعد بشكل كبير، الأمر الذي ينذر بشبه حرب على الحدود الجنوبية.

وأضاف "سنجاب"، أن إسرائيل تصعد من عملياتها في الجنوب اللبناني، الذي يعتبر للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن استهداف بلدة "جدرا"، أمر خطير بسبب قربها من العاصمة بيروت.

ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهداف قرى بالجنوب الشرقي على الحدود اللبنانية، فضلًا عن استهداف عدد من المباني السكانية.

وأشار إلى أن حزب الله نفذ اليوم 5 عمليات من الجنوب اللبناني باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، لعل أهمها استهداف منطقة "جل العلام"، بالأسلحة الصاروخية.