الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هل نتنياهو وبايدن على وشك القطيعة؟.. مراسل القاهرة الإخبارية يكشف الحقيقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة أولا هي الحليف المخالف الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وهذه هي مشكلة الولايات المتحدة في التعامل مع إسرائيل دائما، وتحديدا في ظل حكومة بينيامين نتنياهو التي رفضت تقريبا معظم المقترحات الأمريكية خلال الفترة الماضية بشأن الحرب في غزة، وهذا ما يخلق حالة واضحة من الإحباط داخل أروقة البيت الأبيض.

وأضاف "جبر"، أنه يتسرب عن هذا الإحباط بعض الأنباء التي تلتقطها الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية وتبدأ في بثها، الحديث في "واشنطن بوست" عن القطيعة، وحديث في "أكسيوس" عن حالة من الإحباط في البيت الابيض، وما إلى ذلك، ولكن في النهاية سنجد أنه من المحتم على الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية مهما كان انزعاجها واحباطها يجب أن تتواصل في النهاية مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الاتصال بين "نتنياهو" و"بايدن" اليوم تطرق لنقطة في غاية الأهمية أراد الأخير أن يؤكد عليها، وهي مسألة العملية العسكرية المزمعة من جانب إسرائيل في رفح الفلسطينية جنوب غزة، فقال "بايدن" خلال الاتصال بأنه إذا كانت هناك عملية عسكرية محتملة في هذا المكان فيجب أن تكون هناك خطة موثوقة لتأمين المدنيين الفلسطينيين الموجودين في رفح.

نتنياهو بايدن مراسل القاهرة الاخبارية رامي جبر البيت الأبيض

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