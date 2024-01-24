أيمن محسب: الحوار الوطنى ينعكس على القرارات الاقتصادية ويحفز الاستثمار (فيديو)

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الحكومة استفادت من نتائج الحوار الوطني بشكل كبير، وأنها ترجمتها إلى قرارات اقتصادية حاسمة، تهدف إلى تشجيع وتسهيل الاستثمار في مختلف المجالات.

وأوضح محسب، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "cbc"، أن الحوار الوطني كان مصدر إلهام للحكومة في اتخاذ قرارات مهمة، مثل إصدار الرخصة الذهبية لمعظم المشروعات، وخفض رسوم تأسيس الشركات، وحل مشاكل الولاية على الأراضي الاستثمارية.

وأشاد محسب، بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الحوار الوطني، والتي أظهرت مرونة وتعاونا كبيرين في التعامل مع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، وأكد أن الحوار الوطني سيستمر في متابعة القضايا الاقتصادية والاستثمارية، وتقديم المقترحات والحلول لتحقيق التنمية المستدامة.