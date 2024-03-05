تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

قال المهندس سعيد الدسوقي، مدير التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة ضخت كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأرز والبقوليات في منفذ الصوب بالزراعات المحمية بالدقي وخير مزارعنا لأهالينا، بتخفيضات تصل إلى 30% عن أسعار السوق، بالإضافة إلى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لقطاع الإنتاج والزراعة المحمية وباقي قطاعات الوزارة.

وقال "الدسوقي"، في تصريحات اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح الأرز في المنافذ بـ30 جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية بـ300 جنيه، كما سيتم طرح لحوم برازيلية ودواجن أقل من السوق بنسبة 25%، وضخ جميع السلع للمواطنين وعمل خيام رمضانية في الزراعات المحمية، وضخ كميات كبيرة من السلع واللحوم بالتعاون مع جزارين الجيزة وتوفير المكونات والبقوليات تقل أسعارها عن السوق بنسبة 30%، مع مراعاة قيام الوزارة بتوفير الكميات اللازمة طبقًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح مدير التسويق بقطاع الإنتاج أن المنافذ الثابتة والمتحركة موزعة على محافظات كفرالشيخ والقليوبية والجيزة والاسكندرية والمنيا وجنوب سيناء ومنفذ مديرية الزراعة بالقليوبية ببنها، إلى جانب المنافذ الرئيسية في الدقي والهرم بالجيزة.

وأشار إلى أن هناك أسعارًا خاصة لعبوات الزيت المختلفة حسب أسعار الشركات، تقل 20% عن السوق فسعر العبوة 700 جرام بـ55جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، وسعر الزجاجة بـ75 جنيهًا للتر، لافتًا إلى أن أسعار الزيت انخفضت 10% نتيجة انخفاض الدولار.



وأضاف أن الوزارة ستطرح كميات كبيرة من البصل بـ25 جنيهًا للكيلو، كما تطرح البطاطس بـ15 جنيهًا، بتخفيضات تصل إلى 25%، كما تطرح الخضر والفاكهة والعسل والمربات والحبوب بأسعار تنافسية ومخفضة تصل إلى 20% في جميع منافذ الوزارة سواء الثابتة أو المتحركة بجميع المحافظات.