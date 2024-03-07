إيهاب عمر لـ"القاهرة الإخبارية": المجاعة فى غزة سياسة ممنهجة أوروبية

قال إيهاب عمر، كاتب صحفي بالأهرام، إن قرار الحرب في غزة بيد المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية.

الحرب في غزة

وأكد إيهاب عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجوع سلاح قوي من تصميم وصناعة الغرب للفوز بمكاسب سياسية من وراء الحرب في غزة.

وأضاف في حديثه، أن هناك نوع من التحرك الغربي منذ فترة زمنية قليلة بسبب الرفض الشعبي الأوروبي لما يحدث في فلسطين من انتهاكات على أيدي الكيان الصهيوني، وهذا الغضب الصهيوني أثر على الأصوات الانتخابية في الكثير من دول أوروبا.

سياسة التجويع

وتابع: "هناك سياسة تجويع ممنهجة، وجميع التقديرات تشير إلى أن الأسوأ لم يأت بعد، لذا ما يحدث في غزة مخالف لكافة المعايير القانونية والإنسانية".

وكانت قد أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و142 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.