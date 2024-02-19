إيهاب عمر: الدعم الأمريكى لإسرائيل يجعل خسارة بايدن بالانتخابات المقبلة أمر حتمى

قال إيهاب عمر، الكاتب الصحفي بالأهرام، إن السياسة الأمريكية داعمة للكيان الصهيوني بشكل فاضح وعلني، منذ بداية هذه الغارات الصهيونية الأخيرة.

مصير بايدن بالانتخابات المقبلة

وأكد عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني عاد بشكل سيئ على موقف بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث أخطاء بايدن السابقة كانت من الممكن أن يتجاوزها الشعب الفلسطيني في الانتخابات، ولكن بسبب دعمه للكيان الصهيوني وإدراك العالم للمجازر الصهيونية أصبحت الهزيمة لبايدن مصيرا حتميا الفترة المقبلة.

الدعم الأمريكي لأوكرانيا

وأضاف في حديثه، أن الانتخابات الروسية على وشك البدء هي الأخرى، وروسيا مرت بالعديد من الاضطرابات الداخلية الفترة الماضية، ولكنها استطاعت تجميد المشهد في أوكرانيا واستغلال الاضطرابات التي توجد في الشرق الأوسط لصالحها، حيث حروب الشرق الأوسط تعني اتجاه الأسلحة الأمريكية لهذه المنطقة بدلا من اتجاهها نحو أوكرانيا.