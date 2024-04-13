موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 لموظفي الدولة

يتساءل الملايين من موظفي الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وفقا لقرار وزارة المالية بزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحماية الاجتماعية.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 لموظفي الدولة

أكدت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2024 لموظفي الدولة سيكون بدءًا من ٢١ أبريل، والمتأخرات أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه.

وأوضحت وزارة المالية أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

وأكد شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من ٢١ أبريل، والمتأخرات أيام ٤، ٧، ٨ من الشهر نفسه.

مرتبات شهر إبريل بعد الزيادة الأخيرة

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة الجديدة في شهر ابريل 12.200 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة في شهر ابريل 7000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة في شهر ابريل 6500 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة في شهر ابريل 6000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الأولى بعد الزيادة في شهر ابريل 8200 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة في شهر ابريل 8000 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة بعد الزيادة في شهر ابريل 7500 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة في شهر ابريل 10200 جنيه.

- تصل قيمة مرتبات موظفي درجة المدير العام بعد الزيادة شهر ابريل 9200 جنيه.

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