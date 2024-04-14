الأحد 14 أبريل 2024
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رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة غدا

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة والتي تنطلق يوم الاثنين المقبل حيث تشهد متابعة مستمرة من قبل جمهور القطبين حيث يتبقى لكل فريق منهم مباريات مؤجلة ويتطلعلون لتحسين مواقعهم في ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة جاء كما يلي:-

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1بيراميدز1485120101029
2إنبي178452116528
3الاتحاد167632119227
4المصري168352423127
5نادي زد175932017324
6سيراميكا كيلوبترا156452517822
7الجونة165742122-122
8سموحة165741416-222
9الأهلي1063123111221
10طلائع الجيش155641412221
11نادي فيوتشر145541412220
12الزمالك125342013718
13البنك الأهلي175392324-118
14الاسماعيلي164571518-317
15بلدية المحلة164481933-1416
16فاركو152671522-712
17المقاولون العرب162681726-912
18الداخلية16169520-159

 

 

ترتيب الدوري الممتاز في الوقت الحالي 

وعن ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة فيتصدر فريق بيراميدز الترتيب بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه حيث حقق 29 نقطة من 14 مباراة، أما القطبين فيحتل الأهلي المركز التاسع بـ 21 نقطة في 10 مباريات، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر  من ترتيب الدوري المصري بـ 18 نقطة من 12 مباراة.

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