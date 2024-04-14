ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة غدا

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة والتي تنطلق يوم الاثنين المقبل حيث تشهد متابعة مستمرة من قبل جمهور القطبين حيث يتبقى لكل فريق منهم مباريات مؤجلة ويتطلعلون لتحسين مواقعهم في ترتيب الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة جاء كما يلي:-

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بيراميدز 14 8 5 1 20 10 10 29 2 إنبي 17 8 4 5 21 16 5 28 3 الاتحاد 16 7 6 3 21 19 2 27 4 المصري 16 8 3 5 24 23 1 27 5 نادي زد 17 5 9 3 20 17 3 24 6 سيراميكا كيلوبترا 15 6 4 5 25 17 8 22 7 الجونة 16 5 7 4 21 22 -1 22 8 سموحة 16 5 7 4 14 16 -2 22 9 الأهلي 10 6 3 1 23 11 12 21 10 طلائع الجيش 15 5 6 4 14 12 2 21 11 نادي فيوتشر 14 5 5 4 14 12 2 20 12 الزمالك 12 5 3 4 20 13 7 18 13 البنك الأهلي 17 5 3 9 23 24 -1 18 14 الاسماعيلي 16 4 5 7 15 18 -3 17 15 بلدية المحلة 16 4 4 8 19 33 -14 16 16 فاركو 15 2 6 7 15 22 -7 12 17 المقاولون العرب 16 2 6 8 17 26 -9 12 18 الداخلية 16 1 6 9 5 20 -15 9

ترتيب الدوري الممتاز في الوقت الحالي

وعن ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة فيتصدر فريق بيراميدز الترتيب بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه حيث حقق 29 نقطة من 14 مباراة، أما القطبين فيحتل الأهلي المركز التاسع بـ 21 نقطة في 10 مباريات، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري المصري بـ 18 نقطة من 12 مباراة.

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