الفنانة هندية تستغيث: "عايزة أأجر المحل ومالك العقار واقف قصادى" (فيديو)

استغاثت الفنانة هندية بجريدة “الدستور” لعرض مشكلتها، بعد أن ظهرت في فيديو تستغيث من صاحب عقار الجيزة بعد أن قطع عنها الكهرباء لمدة شهرين.

وقالت الفنانة هندية خلال لايف لـ"الدستور": "عايزة أأجر المحل ووقف قصادي علشان أجره يساعدني في ظروف حياتي انا مبطلبش فلوس من حد عايزة مساعدة ويرحموني من صاحب العقار، لأن دي من اول واقعة نفس الموقف حصل لما عرف إن هأجره لأنه طمعان فيه".

تفاصيل عن الفنانة هندية

الفنانة هندية من مواليد منطقة شبرا، وحققت نجاحات في التلفزيون المصري بعد أن عملت في السينما وقدمت العديد من الأدوار المختلفة، وتفرغت للعمل راقصة في نهاية السبعينيات، حتى جاءتها الفرصة لدخول المجال الفني من خلال السينما في منتصف الثمانينيات، حيث شاركت في العديد من الأفلام ثم المسرحيات ومسلسلات التليفزيون، ومن أهم أفلامها فيلم (حنفي الأبهة) عام ١٩٩٠، و(مطاردة في الممنوع) عام ١٩٩٣، وفي التليفزيون مسلسل (الهجرة إلى المجهول، يوميات زكي الناصح)، وفي المسرح (المليم بأربعة، حمري جمري)، واعتزلت الفن عام ١٩٩٩ عقب وفاة شقيقها، وارتدت الحجاب، وبعدها ظهرت مذيعة في برنامج مواهب " هندية والنجوم".

الفنانة هندية بعقار الجيزة

الفنانة هندية

الفنانة هندية