رغم تصدر بيراميدز.. رمضان صبحى: المنافسة على لقب الدورى ستنحصر بين الأهلى والزمالك

أكد رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز أنه يتوقع أن تنحصر المنافسة على لقب الدوري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على الرغم من تربع فريقه على صدارة المسابقة الوقت الراهن.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية: "بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك، الفريقان الأكبر في القارة وليس مصر فقط، ونسعى للحصول على بطولة لكننا لسنا طرفًا في ذلك الأمر الأهلي والزمالك هما الأقرب لحصد لقب الدوري".

وأضاف: "كنا نتطلع للوصول إلى ما هو أبعد في دوري أبطال أفريقيا، لكن هذه هي المشاركة الأولى لنا في البطولة، وتواجدنا مع فريقين من أقوى فرق القارة وهما صن داونز ومازيمبي، ونتمنى الوصول لدوري الأبطال مرة أخرى".

وعن مواجهة الأهلي نظيره مازيمبي في نصف النهائي، قال: "لست أنا من يقول للأهلي ماذا يفعل حتى يتخطى مازيمبي فهو معتاد على مثل هذه المواقف".

وتابع: "لقد تعرضنا للظلم ضد مازيمبي هناك على ملعبه، بسبب غياب تقنية الفيديو وكانت لنا ركلة جزاء واضحة، خسارتنا هناك لا تدل على شكل المباراة أو الأداء الذي قدمناه".

واستمر: "بيراميدز تأثر كثيرًا برحيل عبد الله السعيد، عبد الله هو أخي الكبير ومازلت على تواصل معه إلى الآن".

وكشف رمضان صبحي عن اطمئنان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على إصابته حيث قال: "لقد كان يطمئن على إصابتي وتحدث معي بشكل إيجابي وأتمنى له التوفيق في هذه المرحلة الصعبة".

وعن إمكانية العودة إلى الأهلي أو الانتقال إلى الزمالك، علّق: "أتشرف بارتباط اسمي بقطبي الكرة المصريية لكن حين يكون الأمر حقيقيًا، ولا أحب الرد على تلك الأخبار التي لن تتوقف".

وأتم حديثه بشأن هتافات الجماهير ضده قائلًا: "لا تسبب الهتافات ضدي أي أزمة، لن أفعل شيئًا يتسبب في مضايقة الجماهير وفي النهاية هي مباراة وتنتهي".

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