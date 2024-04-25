إيقاف رمضان صبحى مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبات الجولة الـ 19 من بطولة دوري nile وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:



مباراة طلائع الجيش وإنبي:



إيقاف مدير الكرة بنادي إنبي لمدة أربع مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك بسبب الطرد للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

وكان محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي قد اعترض على حكم المباراة بسبب أحد القرارات التحكيمية خلال المباراة التي خسرها الفريق البترولي أمام طلائع الجيش بهدف دون رد.

وسجل إسلام محارب هدف المباراة الوحيد لصالح طلائع الجيش في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ارتفع رصيد طلائع الجيش عند 27 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.



مباراة بيراميدز والبنك الأهلي:



إيقاف رمضان صبحي رمضان لاعب فريق بيراميدز لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 آلاف جنيه وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

وحصل رمضان صبحي على بطاقة حمراء في الدقيقة 59 بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو نتيجة تدخله المتهور على أيمن أشرف.

وتمكن فريق بيراميدز من تحقيق فوز مثير على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخرًا بهدفين مقابل هدف في الجولة 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستطاع لاعبو فريق بيراميدز أن يسجلوا هدف الانتصار ويحافظوا على مرماهم بعد طرد رمضان صبحي واللعب بعشرة لاعبين في الدقائق المتبقية من المباراة.

وارتفع رصيد بيراميدز عند 35 نقطة في صدارة جدول الدوري، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 18 نقطة في المركز السادس عشر.

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