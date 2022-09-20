الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خطوات طباعة ورقة الترشيح للكليات 2022 بعد تنسيق الأزهر

تنسيق
تنسيق
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يبحث الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية عن ورقة الترشيح للكليات 2022 بعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر صباح اليوم الثلاثاء، ويستلزم على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية طباعة ورقة الترشيح للكليات 2022 لأنها جزء من الأوراق المطلوبة من الطالب أثناء التقديم للكليات 2022.

ومع زيادة عمليات البحث عن ورقة الترشيح للكليات 2022 حتى أصبحت من أكثر الكلمات بحثًا عبر جوجل بعد إعلان نتيجة تنسيق الازهر يعرض الدستور خطوات طباعة ورقة الترشيح للكليات 2022.

خطوات طباعة ورقة الترشيح للكليات 2022

يستطيع طلاب الأزهر بعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر منذ ساعات عن خطوات طباعة ورقة الترشيح للكليات 2022 التي تعد من الأوراق المطلوبة للتقديم للكليات خلال العام الدراسي المقبل، ويستطيع الطلاب طباعة ورقة الترشيح للكليات باتباع الخطوات التالية: 

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رابط بوابة التنسيق الالكترونى 2022.. نتيجة تنسيق الازهر ادبي وعلمي

رابط موقع تنسيق الأزهر| استعلم عن نتيجة الترشيح

  • ثم سيطلب من الطالب ادخال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري وهو ذلك الرقم المكتوب على استمارة النجاح.
  • لتظهر بعدها نتيجة الكلية أو المعهد الذي تم انتساب الطالب إليها.
  • في نهاية النتيجة قم بطباعة ورقة الترشيح للكليات والتي ستحدد مصير الطالب لباقي حياته حسب المجموع الذي حصل عليه وسب نتيجة تنسيق الأزهر، وستكون ورقة الترشيح للكليات من ضمن أوراق الطالب للتقدم للكلية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بالجامعة 2022

أعلنت جامعة الأزهر عن الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الأزهرية الذين تلقوا بطاقات الترشيح للالتحاق بكليات الجامعة.

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وعلى جميع الطلاب الذهاب الى الكليات التي رشحوا إليها ومعهم المستندات التالية:

  • أصل شهادة الثانوية الأزهرية التي حصل عليها الطالب وصورتان لها.
  • أصل شهادة الميلاد كمبيوتر وصورتان لها.
  • بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق وصورتان لها.
  • صورتان للبطاقة الشخصية.
  • صور شخصية 4×6.
  • استمارة 2 جند و6 جند للذكور من اقرب قسم شرطة ام مديرية أمن قريبة من منزل الطالب.
  • توضع الأوراق في دوسيه أو ملف وتسلم لشئون الطلاب بالكلية التي سيلتحق بها الطالب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عبادة «المحمول»

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