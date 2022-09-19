تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري.. تفاصيل

يبحث الكثير من الطلاب عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري، مع فتح باب تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري، والذي بدأ يوم الخميس الماضي الموافق 15 سبتمبر وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 22 سبتمبر، ومع زيادة عمليات البحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري، تعر ض الدستور القصة الكاملة ورابط تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري

• يستطيع الدبلومات الفنية 2022 تجاري كتابة رغباتهم عبر الرابط الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg/application/main.aspx?Certificate=2

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي..) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".

• دون اسم الطالب ورقم الجلوس.

• سجل رغبات الطالب.

• قم بطباعة قائمة الرغبات.

وتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2022 تجاري حتي 22 سبتمبر المقبل، ويستطيع كل طالب كتابة 75 رغبة، وفقا لمجموع الطالب ومعدل الدرجات التي تحصل عليها ونسبة النجاح الكلية للطالب.

كما تتيح معامل الحاسب الآلي في الجامعات والمعاهد فرصة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 من خلال كتابة رغباتهم بشكل يومي فيما عدا أيام العطلات، من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا.

بوابة التنسيق الإلكتروني 2022

وتتيح بوابة التنسيق الإلكتروني تسجيل طلاب الدبلومات الفنية 2022 لرغباتهم مع إمكانية تعديل تلك الرغبات في أي وقت، ولا يشترط عدد معين أو محدد لتعديل الرغبات، حتى نهاية الفترة التي حددتها وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية لكتابة رغباتهم وهي يوم الخميس 22 سبتمبر المقبل ، وهو نفس الموعد الذي حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتسجيل رغبات تنسيق الجامعات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية بنظام ثلاثة سنوات ونظام 5 سنوات.



وسيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك التى ترغب بها، وبعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك، وإذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.